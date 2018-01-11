Четверг, 11 Января 2018 17:40

АрмИнфо. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет в числе приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ.

Как заявил 11 января на пресс-конференции в Вене министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, Италия в ходе председательства в Организации продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ для достижения окончательного решения карабахского конфликта. "Наша позиция по затяжным конфликтам останется неизменной, и мы всегда будем держать эти вопросы в центре внимания", - сказал глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он отметил, что Италия во время своего председательства в ОБСЕ, намерена интенсифицировать диалог между странами-членами Организации.

Отметим, что председательство в ОБСЕ перешло к Италии от Австрии.