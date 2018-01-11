Четверг, 11 Января 2018 15:41

АрмИнфо."Когда мы говорим о встречах между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы должны отметить, что обсуждение идет в направлении достижения прогресса в переговорах, которого нет, и это видно даже невооруженным глазом, и на данном этапе говорить о нем просто невозможно", - заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

"Все дело в том, что между сторонами нет доверия, и поэтому в переговорах нет прогресса. Необходимо внедрить такие механизмы, которые способствуют созданию атмосферы доверия - речь идет о сохранении перемирия и режима прекращения огня. С этой точки зрения переговоры направлены на решение данной проблемы, и они снижают напряжение на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Конечно, мы продолжаем нести потери, конечно выстрелы продолжаются, но все же накал на линии соприкосновения снижается", - отметил Кочарян.

Касаясь возможности ближайшей встречи глав Армении и Азербайджана с учетом предстоящего истечения срока президентских полномочий Сержа Саргсяна, Кочарян заметил, что подобные встречи связаны с результатами переговоров министров иностранных дел. "И так как встреча Налбандян-Мамедьяров еще не состоялась, то сложно делать какие-либо прогнозы",- отметил Кочарян, добавив, что встреча министров пройдет в середине января, и в ближайшее время будет сообщено о месте и времени его проведения.