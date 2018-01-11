Четверг, 11 Января 2018 15:25

АрмИнфо.Недовольство иранцев ввиду подорожания некоторых товаров не достигло уровня, когда его можно использовать для совершения переворота. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

С 28-го декабря крупнейшие города Ирана были охвачены акциями протеста против социально-экономической политики правительства. Жертвами беспорядков, по информации СМИ, стали 21 человек, около 3700 человек были задержаны. Тегеран уже заявил о подавлении акций протестов.

"Подорожания продуктов первой необходимости имели место в реальности, однако социально-экономическая ситуация в Иране в целом благополучна и даже может послужить примером для самых развитых стран СНГ. Я совсем недавно я возвратился из Ирана и в городах, в которых мне пришлось побывать, протестные акции были малочисленными и неприметными и длились не более пары часов", - сообщил он.

Иранист усматривает в освещении западными СМИ антиправительственных митингов в Иране значительную гиперболизацию с целью целенаправленного искажения восприятия реалий в соседней с Арменией стране. В частности, по его оценкам, речь идет о попытке политизации митингов с экономическими требованиями посредством активного применения технологий воздействия через социальные сети и СМИ.

"Делалось это в первую очередь с целью добиться жесткой реакции Тегерана в виде . жесткого подавления митингов, что дало бы внешним силам дополнительные рычаги воздействия на Иран. Однако иранские власти, полиция и сотрудники других структур безопасности от применения жесткой силы в отношении демонстрантов, на совершавших правонарушений, уклонились. И, таким образом, имело место не подавление, а всего лишь предупреждение протестов", - подытожил иранист.