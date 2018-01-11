Четверг, 11 Января 2018 15:08

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека вынес очередное решение против Армении по иску нынешнего посла РА в Дании Александра Арзуманяна, правда, иск был подан еще в 2007 году, когда истец не был послом, а являлся радикальным оппозиционером.

Своим иском Арзуманян, в частности, пытался опротестовать законность своего ареста в 2007 году, в бытность свою лидером движения "Гражданского неповиновения". ЕСПЧ удовлетворил иск Арзуманяна, постановив, что по этому делу Армения допустила нарушение 3 и 5 статей Европейской конвенции по правам человека. Суд также постановил, что Республика Армения должна выплатить Арзуманяну 2,500 евро по причине нарушения его законных прав.

Отметим, что Арзуманян был арестован в мае 2007 года по обвинению в промывании денег.