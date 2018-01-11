Четверг, 11 Января 2018 14:22

АрмИнфо. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян в ходе встречи с иранским коллегой Сеиедом Джавадом Кавамшахидом обсудили армяно- иранские экономические отношения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства РА в Грузии, стороны в начале встречи сошлись во мнении, что отношения между Арменией и Ираном находятся на достаточно высоком уровне и переплетены множеством нитей.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Садоян коснулся возможностей Армении в качестве транзитной страны, и подчеркнул, что официальный Ереван является единственным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющий сухопутную связь с дружественным Ираном и может стать воротами для ИРИ с точки зрения выхода на страны ЕАЭС, СНГ и ЕС.

В этом контексте собеседники подчеркнули значение дорожного коридора Север-Юг в качестве самого короткого транзитного пути, связывающего порты Персидского залив и Черного моря.

Посол Ирана в Грузии отметил, что Тегеран, Ереван и Тбилиси имеют блестящую возможность реализовать ряд трехсторонних проектов, в таких сферах как транспорт, энергетика и бизнес. По его словам, по этому вопросу нет никаких препятствий. Стороны констатировали, что коридор Иран-Армения-Грузия может стать новым и важным мостом, связывающим Европу с Азией.

В этой связи Садоян подчеркнул важность взаимодействия компаний и управляющих структур, осуществляющих деятельность на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Мегри" и СЭЗ "Араз."

Собеседники также коснулись нагорно-карабахского конфликта. Садоян констатировал, что усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ постоянно сталкиваются с противодействием Азербайджана. По его словам, яркий пример этому, последний инцидент в Арцахе, когда от пули азербайджанского снайпера погиб армянский военнослужащий. Посол подчеркнул, что Армения высоко оценивает сбалансированную позицию Ирана по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта на основе норм международного права. Садоян также поинтересовался внутренними процессами в Иране и подчеркнул ту важность, которая имеет дружественный ИРИ для Армении