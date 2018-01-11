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АрмИнфо.Правительство Армении сегодня одобрило решение о запрете ввоза в республику праворульных машин с 1 апреля текущего года, а также инициировало разработку соответствующего законопроекта.
В качестве обоснования принятого решения министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян привел некоторые статистические данные. Так, по информации министра, число аварий с участием праворульных машин на 28% больше, чем с участием леворульных. А количество пострадавших в результате ДТП с участием праворульных машин на 39% больше, чем с участием леворульных машин.
Меж тем, ранее на запрос АрмИнфо в Дорожной Полиции Армении сообщили, что статистики по учету ДТП с участием праворульных машин вообще нет. В ДП также сообщили, что статистика стала осуществляться лишь с середины 2017 года, и пока обобщенных данных на сей счет нет.
Несмотря на то, что министр в качестве обоснования принятого решения указал исключительно на необходимость обеспечения безопасности ДТД, тем не менее, запрет скорее обусловлен правилами Евразийского экономического союза, членом которой Армения является.
Инициатива правительства вызвала негативный резонанс среди владельцев машин с правым рулем, которые организовали ряд акций протеста с требованием отменить данное решение. Однако правительство лишь частично пошло на уступку водителям. Так из проекта решения был изъят запрет на продажу и переоформление праворульных машин. Их владельцы как и прежде смогут эксплуатировать свои машины, а впоследствии продавать или переоформлять. Запрет лишь будет распространятся на ввоз праворульных машин.
|Шаварш Кочарян: Встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана снижают напряжение на линии соприкосновения
|Иранист: Недовольство иранцев не достигло уровня использования для смены власти
|ЕСПЧ удовлетворил иск посла РА в Дании против Армении
|Иранский дипломат: Иран, Армения и Грузия имеют блестящую возможность реализовать ряд трехсторонних проектов
|Правительство Армении одобрило решение о запрете ввоза в республику праворульных машин, а также инициировало разработку соответствующего законопроекта
|Оборонные кредиты Армении не дают покоя президенту Азербайджана
|Госдеп США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Нагорный Карабах
|Верхний Ларс открыт для проезда всех видов транспортных средств
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии 11 января
|Сторонники группы "Сасна Црер" в ходе акции протеста перекрыли проезжую часть проспекта Аршакуняц
|Послы Армении и США в Грузии обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
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|Армянский дипломат: Армения окажется в выигрыше от наличия у Ирана ядерного оружия
|За прошедшие 5 лет более 14 тыс лиц отказались от гражданства Армении
|Теван Погосян: Только объединившись оппозиционные фракции смогут бороться против повышения цен в Армении
|Прогноз: Запас прочности военно-политической системы делает смену власти в ИРИ путем уличных протестов практически невозможной
|В рейтинге WEF по уровню доверия граждан к политикам Армения заняла 57 место
|Нераспространение оружия массового уничтожения: «меры доверия» – главная тема председательства Казахстана в СБ ООН
|Дорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов автотранспортных средств
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
|12 января в резиденции президента Армении состоится совещание главы РА с членами Совета Национального Собрания
|Информация некоторых армянских СМИ о госпитализации президента Армении пока остается без официальной реакции
|Жирайр Сефилян: Теряя таких людей, как Артур Саргсян, Араик Хандоян, Армен Билян и Смбат Барсегян, мы теряем нашу родину
|Сотрудник ССС обвиняется в злоупотреблении служебным положением и подлоге
|Прогноз: Прогресс в карабахском урегулировании исключен на 99%
|Прогноз: Социальный бунт в Иране лишен масштабов способных дестабилизировать регион
|Армения и Киргизия отмечают 25-летие установления дипотношений
|Член группы "Сасна Црер" Араик Хандоян 9 января прекратил голодовку
|В одной из школ Лорийской области Армении обнаружена боевая граната
|Банк ВТБ (Армения) запустил акцию по кредитам в рассрочку: процентная ставка и предоплата - 0%
|Представители МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену
|В новом рейтинге паспортов стран мира Армения заняла 76 место - ее граждане смогут без виз посетить 59 иностранных государств
|Турция планирует оснастить границы с Арменией и Грузией системой электронного контроля
|Все дороги Армении открыты для проезда транспорта
|В Армении стартовал зимний призыв на обязательную военную службу
|Частичное удовлетворение требований активистов "Правого руля" сталo причиной приостановления акций протестов
|Лучано Спаллетти: 30 млн. евро на Мхитаряна у нас нет
|Скончался второй полицейский, пострадавший в результате ДТП в центре Еревана
|Оппозиционный блок "Елк" организует митинг против повышения цен
|Компания "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 9 января
|Казахстан принял эстафету председательства в СБ ООН
|Температура воздуха в Армении с 10 января понизится на 2-3 градуса
|С Новым Годом!
|Полномочные структуры Армении не комментируют запрет гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну без военных билетов
|Баку пытается оказать давление на Тбилиси по вопросу возможного предоставления Армении альтернативного пути в Россию
|Шармазанов: Россия не уступит Турции Южный Кавказ
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Beeline к Новому Году готов!
|СНБ Армении идентифицировала личность гражданина, оставившего "бомбу" под елкой во дворе здания Политехнического университета Армении
|389 грузовых автомобилей застряло на автодороге Степанцминда-Ларс
|Захарова: Открытие филиала РЦНК в Гюмри - крайне важный шаг в укреплении культурно-гуманитарных отношений между Арменией и Россией
|МЧС Армении: с 29-31 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов
|Серж Саргсян: Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта стоит на первом месте внешней политики Армении
|HSBC Банк Армения и FAR приготовили новогодние подарки для детей из приграничных сел
|Филиалы Конверс Банка будут работать и в праздничные дни
|Beeline уменьшил стоимость перехода с тарифных планов «Ремикс» и «СуперМикс»
|Сатик Сейранян избрана председателем Союза журналистов Армении
|В Армении будет создан Технологический университет
|К концу января 2018 года в Армении будет разработана программа развития национального парка "Севан"
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