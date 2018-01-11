Четверг, 11 Января 2018 14:19

АрмИнфо.Правительство Армении сегодня одобрило решение о запрете ввоза в республику праворульных машин с 1 апреля текущего года, а также инициировало разработку соответствующего законопроекта.

В качестве обоснования принятого решения министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян привел некоторые статистические данные. Так, по информации министра, число аварий с участием праворульных машин на 28% больше, чем с участием леворульных. А количество пострадавших в результате ДТП с участием праворульных машин на 39% больше, чем с участием леворульных машин.

Меж тем, ранее на запрос АрмИнфо в Дорожной Полиции Армении сообщили, что статистики по учету ДТП с участием праворульных машин вообще нет. В ДП также сообщили, что статистика стала осуществляться лишь с середины 2017 года, и пока обобщенных данных на сей счет нет.

Несмотря на то, что министр в качестве обоснования принятого решения указал исключительно на необходимость обеспечения безопасности ДТД, тем не менее, запрет скорее обусловлен правилами Евразийского экономического союза, членом которой Армения является.

Инициатива правительства вызвала негативный резонанс среди владельцев машин с правым рулем, которые организовали ряд акций протеста с требованием отменить данное решение. Однако правительство лишь частично пошло на уступку водителям. Так из проекта решения был изъят запрет на продажу и переоформление праворульных машин. Их владельцы как и прежде смогут эксплуатировать свои машины, а впоследствии продавать или переоформлять. Запрет лишь будет распространятся на ввоз праворульных машин.