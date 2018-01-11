Четверг, 11 Января 2018 13:40

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам, заявил о намерении продолжить усиление армии страны.

Он заверил, что азербайджанская армия готова выполнить любую поставленную задачу. "Мы наращиваем и нашу военную мощь. Сегодня, согласно международному рейтингу, Азербайджанская армия в списке сильных армий в мировом масштабе. Мы делаем все необходимое для нашей армии. Укрепляется материально-техническая база нашей армии. Военные базы, городки, воинские части реконструируются, капитально ремонтируются. Уже 80 % наших военных городков, баз, частей отвечают международным стандартам. Выделяется и впредь будет выделяться необходимое количество средств для выполнения необходимых мер, в том числе и для покупки нового современного оружия", - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер как всегда не обошел стороной Армению, и заверил, что в отличие от "нищей Армении, Азербайджан живет за свой счет, в том числе наращивает свою военную мощь за свой счет". "В отличие от Армении, ни у кого не попрошайничаем, никого не умоляем, не обращаемся за кредитом. Поэтому общественность Азербайджана и враг должен знать, что Азербайджанская армия и впредь будет усиливаться, и готова выполнить любую задачу. Недавняя история показала это", - резюмировал Алиев, однако, не раскрыл скобки о какой истории идет речь.