АрмИнфо. Государственный департамент США опубликовал новые рекомендации для американских путешественников.
Согласно новым рекомендациям, все страны мира разделены на четыре категории: 1 - нормальные меры предосторожности, где самый низкий уровень рисков с точки зрения и безопасности. 2 категория - повышенный уровень осторожности. Государственный департамент предоставляет дополнительные рекомендации и консультации для путешественников в эту группу стран. В 3 группу вошли страны, куда Госдеп рекомендует не ехать в связи с серьезными рисками с точки зрения безопасности. И последняя 4 группа - это страны, куда Госдеп призывает не путешествовать, в связи с высоким уровнем рисков безопасности для жизни. Госдеп подчеркивает, что во время чрезвычайной ситуации правительство США может иметь очень ограниченную возможность для оказания помощи своим гражданам, и в этой связи советует им не ездить в эти страны, или же покинуть их территории при первой возможности.
Вместе с тем, уже представлена карта рекомендаций для каждой страны. Согласно опубликованным данным, Армения причислена к первой группе стран, где риски для жизни с точки зрения безопасности минимальны.
Однако, в Госдепе рекомендуют своим гражданам не посещать Нагорный Карабах. В ведомстве отмечают, что в зоне нагорно-карабахского конфликта по-прежнему неспокойно, и периодически происходят потери.
"Периодические стрельбы и случайное использование артиллерийских систем, в том числе и минометов, ежегодно приводят к смертям и травмам. Избегайте дорог вблизи линии соприкосновения и близ армяноазербайджанской госграницы. Правительство США не может предоставлять экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, поскольку государственные служащие США не имеют возможности путешествовать туда", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно тем же данным, соседний Азербайджан причислен ко второй группе стран, с повышенным уровнем осторожности. Отмечается, что это связано с угрозой терроризма в стране: "Террористические группы продолжают замышлять возможные теракты в Азербайджане. Террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, объекты местного самоуправления, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие общественные места".
Грузия также в первой группе стран, однако, гражданам США рекомендуется воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию.
Россия и Турция включены в третью категорию, где есть серьезная угроза безопасности.
АрмИнфо. МИД Турции призвал граждан страны воздержаться от поездок в Нагорный Карабах.
АрмИнфо. <Черный список> Азербайджана в определенной мере тормозит возможности Арцаха, ограничивает потенциал развития различных сфер с участием международно-признанных специалистов, многие из которых поддаваясь на давление Баку, просто отказываются от поездок в Нагорный Карабах. Об этом на пресс-конференции заявил Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян.
Посол Азербайджана в Великобритании Тахир Тагизаде направил гневное письмо в редакцию "Guardian" по поводу публикации, включившей Нагорный Карабах в список лучших направлений для приключенческого туристического сезона 2015 года.
В письме, в частности, отмечается, что эта публикация «является проявлением крайнего неуважения к азербайджанскому народу, поскольку Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана».
"Министерство иностранных дел Азербайджана предупреждает о недопустимости любых туристических поездок в Нагорный Карабах и прилегающие к нему оккупированные районы Азербайджана. Пропагандируя Нагорный Карабах в качестве "туристического направления", газета вводит в заблуждение общественность и, возможно, ставит под угрозу жизни ее представителей. Кроме того, те, кто предпримут попытку посетить оккупированный Нагорный Карабах, не смогут в будущем совершить поездку в другие районы Азербайджана", - говорится в письме, пишет Trend.