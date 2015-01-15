Четверг, 11 Января 2018 13:10

АрмИнфо. Государственный департамент США опубликовал новые рекомендации для американских путешественников.

Согласно новым рекомендациям, все страны мира разделены на четыре категории: 1 - нормальные меры предосторожности, где самый низкий уровень рисков с точки зрения и безопасности. 2 категория - повышенный уровень осторожности. Государственный департамент предоставляет дополнительные рекомендации и консультации для путешественников в эту группу стран. В 3 группу вошли страны, куда Госдеп рекомендует не ехать в связи с серьезными рисками с точки зрения безопасности. И последняя 4 группа - это страны, куда Госдеп призывает не путешествовать, в связи с высоким уровнем рисков безопасности для жизни. Госдеп подчеркивает, что во время чрезвычайной ситуации правительство США может иметь очень ограниченную возможность для оказания помощи своим гражданам, и в этой связи советует им не ездить в эти страны, или же покинуть их территории при первой возможности.

Вместе с тем, уже представлена карта рекомендаций для каждой страны. Согласно опубликованным данным, Армения причислена к первой группе стран, где риски для жизни с точки зрения безопасности минимальны.

Однако, в Госдепе рекомендуют своим гражданам не посещать Нагорный Карабах. В ведомстве отмечают, что в зоне нагорно-карабахского конфликта по-прежнему неспокойно, и периодически происходят потери.

"Периодические стрельбы и случайное использование артиллерийских систем, в том числе и минометов, ежегодно приводят к смертям и травмам. Избегайте дорог вблизи линии соприкосновения и близ армяно­азербайджанской госграницы. Правительство США не может предоставлять экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, поскольку государственные служащие США не имеют возможности путешествовать туда", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно тем же данным, соседний Азербайджан причислен ко второй группе стран, с повышенным уровнем осторожности. Отмечается, что это связано с угрозой терроризма в стране: "Террористические группы продолжают замышлять возможные теракты в Азербайджане. Террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, объекты местного самоуправления, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие общественные места".

Грузия также в первой группе стран, однако, гражданам США рекомендуется воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию.

Россия и Турция включены в третью категорию, где есть серьезная угроза безопасности.