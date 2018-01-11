Четверг, 11 Января 2018 11:53

АрмИнфо.По положению на 10:00 часов 11 января на ряде дорог Армении местами гололед.

Как сообщает МЧС Армении, 12 января днем и 13 января ожидается погода без осадков, а вечером 11 января, а также ночью 12 января, и 13-14 января ожидаются осадки. На автодороге Сотк-Карвачар местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.