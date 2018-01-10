Среда, 10 Января 2018 18:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 11 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:10:00-16:00 жилой дом 99 на 12-ой улице в Ареше; квартал <Силикян" полностью;10:30-16:00 жилой дом 18а на ул. Исаакяна

и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 87-107 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 13 на ул. Лаброна и прилегающие общественные абоненты; 11:00-12:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова;

в Араратском марзе:10:30-16:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорском марзе:10:00-16:00 частично село Заритап;

в Котайкском марзе:10:00-16:00 - частично село Касах, воинская часть, неврологическая клиника, станция оператора "Виваселл МТС", компания "Виола Джур" и прилегающие общественные абоненты.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 08000018