АрмИнфо.Днем 10 января сторонники группы "Сасна Црер" провели акцию протеста напротив здания Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении.
Сторонники "Сасна Црер", в частности, требовали того, чтобы членов группы Армена Биляна и Смбата Барсегяна, которые в декабре 2017 года объявили голодовку с тем, чтобы их перевели из одного пенитенциарного заведения в другое. В частности, они требовали перевода Биляна и Барсегяна из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир". Также участники акции требовали встречи с главой Уголовно-исполнительного управления Артуром Осикяном, однако, последний отказался от встречи. Через некоторое время участники акции решили перекрыть проезжую часть проспекта Аршакуняц - скандируя "Сасна Црер" и "Смерть режиму" и "Не дайте участникам группы "Сасна Црер" умереть с голоду". Однако сотрудникам полиции довольно быстро удалось вытеснить демонстрантов с проезжей части улицы на тротуар.
После данных столкновений участники акции направились в суд общей юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк, где должно было состояться заседание по делу о вооруженной группе "Сасна Црер".
Отметим, что 17 декабря член группы "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку, с требованием, чтобы его подвергли медицинскому
обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении. Билян также требовал, чтоб его перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. 21 декабря к Биляну присоединился еще один член группы Смбат Барсегян. Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульнопостовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".