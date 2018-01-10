Среда, 10 Января 2018 18:18

АрмИнфо.Днем 10 января сторонники группы "Сасна Црер" провели акцию протеста напротив здания Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении.

Сторонники "Сасна Црер", в частности, требовали того, чтобы членов группы Армена Биляна и Смбата Барсегяна, которые в декабре 2017 года объявили голодовку с тем, чтобы их перевели из одного пенитенциарного заведения в другое. В частности, они требовали перевода Биляна и Барсегяна из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир". Также участники акции требовали встречи с главой Уголовно-исполнительного управления Артуром Осикяном, однако, последний отказался от встречи. Через некоторое время участники акции решили перекрыть проезжую часть проспекта Аршакуняц - скандируя "Сасна Црер" и "Смерть режиму" и "Не дайте участникам группы "Сасна Црер" умереть с голоду". Однако сотрудникам полиции довольно быстро удалось вытеснить демонстрантов с проезжей части улицы на тротуар.

После данных столкновений участники акции направились в суд общей юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк, где должно было состояться заседание по делу о вооруженной группе "Сасна Црер".

Отметим, что 17 декабря член группы "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку, с требованием, чтобы его подвергли медицинскому

обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении. Билян также требовал, чтоб его перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. 21 декабря к Биляну присоединился еще один член группы Смбат Барсегян. Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно­постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".