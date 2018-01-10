Среда, 10 Января 2018 18:17

АрмИнфо.Посол Армении в Грузии Рубен Садоян в ходе рабочей встречи с послом США в Грузии Яном Келли представил приоритеты армянской внешней политики, а также детально рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении их реализации.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, армянский дипломат представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, а также деструктивную позицию Азербайджана.

В этой связи Келли констатировал, что информирован о развитиях и рассказал о своей деятельности на посту сопредседателя МГ ОБСЕ от США (2012-13 гг.- занимал пост в качестве временного сопредседателя - Ред.).

Садоян в этом контексте рассказал о нарушении Азербайджаном режима перемирия в Арцахе на днях, в результате чего погиб армянский военнослужащий.

Армянский дипломат также коснулся подписанного между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и тех возможностей, который открывает подписанный документ.

Посол также рассказал об инициативной политике Армении по борьбе с преступлениями геноцида и активной деятельности, осуществляемой в этом направлении на международной площадке.

Садоян также коснулся предстоящего саммита Франкофонии в Ереване в октябре текущего года.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.