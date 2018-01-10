Среда, 10 Января 2018 15:21

АрмИнфо. Экспертов-дураков хватает как в России, так и в Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, политолог Александр Скаков.

"Могу сказать, что если представители подобных политологических кругов оценивают ноябрьское соглашение Армении-ЕС как "предательство" или даже вражеские действия в отношении России, то воспринимать это в качестве официальной позиции РФ или общей точки зрения нашего экспертного сообщества, мягко говоря, неправильно. Подобные "эксперты", делающие глубокомысленные умозаключения, есть и в

Армении, но я лично не считаю, что они выражают общее мнение", - заявил политолог.

В этом свете, Скаков считает выводы, согласно которым в России вследствие деятельности подобных "экспертов" сформировались антиармянские настроения, беспочвенными. По его оценкам, подписанный Арменией и Евросоюзом документ проблемой армяно-российских отношений не является, как это представляется рядом армянских экспертов.

Отмечая, что Ереван сделал свой выбор в пользу ЕАЭС под давлением политики ЕС "или- или", Скаков считает, что именно это давление привело к пересмотру политики Брюсселя в пользу "и-и". Подобное развитие событий, по его оценкам, Москву удовлетворяет, так как данное соглашение вполне способно стать неким мостом между РФ и

Западом. 24 ноября на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Подписи под соглашением в присутствии президента РА Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска поставили глава МИД РА Эдвард Налбандян и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.