Среда, 10 Января 2018 15:10

АрмИнфо. За происходящими процессами в Иране стоит США, считает чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян.

По его словам, рассматривая происходящее в Иране нельзя игнорировать геополитические процессы и ситуацию в регионе. "Изучив внешнеполитическую доктрину США, представленную президентом страны Дональдом Трампом в начале декабря прошлого года, мы с уверенностью можем сказать, что Иран является мишенью внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому, вероятность того, что за расшатыванием ситуации в ИРИ стоит Вашингтон не вызывает сомнений. Однако, очевидно, что США допустили ошибки в своих расчетах по Тегерану", - сказал Навасардян 10 января на пресс-конференции в Ереване.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что раскачиванию ситуации в ИРИ способствовала и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Он напомнил, что в последний период между Тегераном и Вашингтоном возникли серьезные разногласия по этому вопросу, и пока не удается достичь компромисса. "Глубоко убежден, что рано или поздно у Ирана будет ядерное оружие. И полагаю, что от данного обстоятельства в выигрыше будет как регион, так и Армения, ведь Тегеран является важным геополитическим игроком, занимающим доминирующие позиции в регионе. Иран является для Армении одним из приоритетных партнеров, и будем надеяться, что и мы для ИРИ являемся таковыми", - сказал дипломат. При этом он выразил убеждение, что ряд двусторонних проектов не продвигаются по вине армянской стороны, а не иранской.

В свою очередь востоковед Грачья Акопян, видит политический след за протестами в Иране. По его словам, для социального бунта выбран слишком уж неудачный город. Более того, по его словам, на этих митинга чуть ли не 2/3 собравшихся были в черных религиозных одеждах, что свидетельствует о том, что за митингами стояли некие политические силы. "А то, что никто не взял на себя ответственность за организацию митингов в ряде городов страны, обусловлено тем обстоятельством, что это может караться даже смертной казнью", - сказал эксперт.

Отметим, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря 2017 года проходили массовые акции социального протеста, продлившиеся до 3 января. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Всего в ходе протестных акций погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.

Во время протестов в Иране было задержано порядка 3,7 тысячи человек. Член комитета по вопросам образования в парламенте страны Махмуд Садеги заявил, что невозможно назвать точное число задержанных студентов, поскольку задержания этих лиц производились различными органами правопорядка и безопасности. Среди задержанных оказался и экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад.