Среда, 10 Января 2018 15:00

АрмИнфо. В 2017 году от армянского гражданства отказались 3823 человека. Об этом сообщает пресс-служба паспортно-визового департамента полиции Армении

"В 2016 году от армянского гражданства отказались 3863 человека, а в 2015 году их число составило 2487", - говорится в сообщении ведомства. При этом подчеркивается, что в целом за последние пять лет от гражданства Армении отказались 14041 человек. При этом полиция Армении не предоставляет данные о возрасте и поле лиц, подавших заявления на отказ от гражданства.

Примечательно, что парламент Армении в начале декабря 2017 года принял поправки в законе "О гражданстве", согласно которым дети армян, которые являются гражданами других стран, смогут получить гражданство РА в упрощенном порядке.