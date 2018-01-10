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 Среда, 10 Января 2018 15:00
Марианна Мкртчян

За прошедшие 5 лет более 14 тыс лиц отказались от гражданства Армении

За прошедшие 5 лет более 14 тыс лиц отказались от гражданства Армении

АрмИнфо.  В 2017 году от армянского гражданства отказались 3823 человека. Об этом сообщает пресс-служба паспортно-визового департамента полиции Армении

"В 2016 году от армянского гражданства отказались 3863 человека, а в 2015 году их число составило 2487", - говорится в сообщении ведомства. При этом подчеркивается, что в целом за последние пять лет от гражданства Армении отказались 14041 человек. При этом полиция Армении не предоставляет данные о возрасте и поле лиц, подавших заявления на отказ от гражданства.

Примечательно, что парламент Армении в начале декабря 2017 года принял поправки в законе "О гражданстве", согласно которым дети армян, которые являются гражданами других стран, смогут получить гражданство РА в упрощенном порядке.

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