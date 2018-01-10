Среда, 10 Января 2018 14:55

АрмИнфо. "Наши оппозиционные фракции не могут работать сообща, таким образом, их голоса в парламенте Армении не играют значительной роли и не имеют большой вес. Если две оппозиционные фракции - "Елк" и "Царукян" объединятся, то только в этом случае правительство услышит их ", - заявил 10 января на пресс-конференции директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян, касаясь предстоящей акции протеста блока "Елк" против повышения цен на товары первой необходимости.

При этом он со скепсисом отнесся к предстоящей акции протеста, заметив, что подобными методами вряд ли удастся оказать воздействие на власти в вопросе снижения цен. По его словам, весомую роль в деле сдерживания роста цен имеет правительство, которое должно проводить соответствующую превентивную политику. "Если подорожало масло из Новой Зеландии, то правительство Армении должно стимулировать производство отечественного масла. Однако правительство Армении занято иными проблемами", - заметил Погосян.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо относительно того, может ли акция протеста блока "Елк" против подорожания цен привести к повторению событий в Иране, эксперт подчеркнул, что в Иране все произошло спонтанно, меж тем акция блока "Елк" запланирована. Однако, подчеркнул он, в армянском обществе также есть стойкая протестная масса. "Если правительство пойдет на уступки и удовлетворит требования потребителей, то возможно на этом все и закончится. Однако, если власти ничего не предпримут, то сложно предсказать, во что это все выльется. Когда начнутся акции протеста, и мы увидим их масштаб и реакцию властей, тогда можно будет делать какие- либо прогнозы", - заключил Погосян.

Оппозиционная фракция "Елк" в связи с широкомасштабным повышением цен на товары первой необходимости намерена 19 января в 17:00 провести митинг-шествие. Отметим, что с 1 января 2018 года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее сообщалось, что подорожание связанно с повышением таможенных пошлин по более 800 видам товаров. Подорожания в основном обусловлены тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.