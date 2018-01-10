Среда, 10 Января 2018 14:33

АрмИнфо. Большой запас прочности военно- политической системы ИРИ делает смену власти в этой стране путем уличных протестов практически невозможной. Подобное мнение выразил в Ереване журналистам директор научно-образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян.

С 28-го декабря крупнейшие города Ирана охвачены акциями протеста против социально- экономической политики правительства. Жертвами беспорядков, по информации СМИ, стали 21 человек, около 3700 человек в том числе экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад задержаны. Тегеран уже заявил о подавлении акций протестов.

"Конечно же, в Иране имела место попытка осуществления очередной "цветной революции". Так же однозначно в Иране есть существенные проблемы с реализацией социальных и политических прав граждан. Однако, на фоне катастрофического завершения всех попыток внедрения либеральных идей на Большом Ближнем Востоке силой эти проблемы отходят на второе место", - считает аналитик.

Тем не менее, иранским властям, по мнению Арутюняна, удалось очень быстро потушить разгорающийся пожар именно благодаря пресловутому запасу прочности военно- политической системы страны. А большая часть задержанных, по его оценкам, уже отпущена на свободу в обмен под определенные гарантии.

"Не могу не отметить, что в Тегеране считают влияние курдской автономии одним из катализаторов протестных акций. На мой взгляд, именно данный фактор будет приобретать все большее и большее значение в 2018 году. А та же Турция решила строить стену на границе с Ираном именно там, где проживают курды, пытаясь их таким образом курдов разделить. Таким образом, попытки восстановления ближневосточного хаоса в том числе посредством курдского фактора налицо", - подытожил директор НОФ "Нораванк".