Среда, 10 Января 2018 13:28

АрмИнфо.Согласно рейтингу Всемирного экономического форума (WEF) по уровню доверия граждан к политикам Армения заняла 57 место, набрав 3.2 балла.

Меж тем, соседняя Грузия расположилась на 73 место, набрав 2.3 балла. Больше всего своим политикам в регионе доверяют азербайджанцы. С 4.7 баллами Азербайджан занял 20 место.

Россия расположилась на 51 позиции с 3.4 баллами. Больше всего своим политикам доверяют в Сингапуре (6.4 балла), Объединенных Арабских Эмиратах (6.3) и Новой Зеландии (6.1).