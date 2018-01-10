Среда, 10 Января 2018 13:14

АрмИнфо. Заместитель Министра иностранных дел ЕржанАшикбаев в ходе январской пресс-конференции для казахстанских СМИ рассказал о программе работы РК на посту председателя Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении Посольства Казахстана в Армении.

Е.Ашикбаев отметил, что в ходе председательства в Совбезе ООН казахстанская делегация продолжит реализацию семи приоритетов, обозначенных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в политическом обращении к СБ ООН «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Заместитель министра также подчеркнул, что Казахстан ввел в практику СБ ООН церемонию поднятия флагов новых непостоянных членов Совета Безопасности.

Е.Ашикбаев обратил внимание на предстоящий тематический брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Нурсултана Назарбаева, который состоится 18 января. Ожидается, что на мероприятии выступят Генеральный секретарь ООН АнтониуГуттериш, а также представители высокого уровня стран-членов СБ ООН. «Тематика брифинга ясно коррелируется с традиционными приоритетами казахстанской дипломатии и с внешнеполитическими инициативами Главы государства», -сказал замминистра.

Другим важным мероприятием в ходе председательства в СБ ООН станут министерские дебаты «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» с участием Министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова.

В отношении ситуации в Афганистане Е. Ашикбаев назвал три главных аспекта в решении афганской проблемы, которые могли бы послужить дальнейшей моделью для применения в других конфликтных областях: тесная взаимосвязь между безопасностью и развитием, региональный подход к решению различных проблем и комплексная стратегия развития между структурами ООН. Он также отметил, что урегулирование афганской проблемы имеет особое значение для обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности для стран региона.

На традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. 25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины». Намечено принятие ряда резолюций и заявлений Председателя.

Кроме того, Заместитель министра рассказал об итогах первого года членства Казахстана в СБ ООН. Казахстанская делегация внесла вклад в принятие 61 резолюции, в том числе 11 соавторств и 27 заявлений председателя Совбеза. Были озвучены приоритетные для Казахстана вопросы, в том числе превентивная дипломатия и укрепление мер доверия, нераспространение, урегулирование конфликтов, противодействие международному терроризму и другие. Таким образом, Казахстан действует в общих интересах всего мира в качестве справедливого медиатора.