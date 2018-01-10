Среда, 10 Января 2018 11:16

АрмИнфо.По положению на 08.15 10 января на автомобильных дорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, согласно источнику, гололедица наблюдается на дороге Сотк- Карвачар. При этом, закрыт перевал Варденяц (со стороны Гегаркуникской области). МЧС вновь призывает водителей использовать исключительно зимние покрышки. Согласно данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов автотранспортных средств.