Вторник, 9 Января 2018 20:19

АрмИнфо.9 января с.г. долларовый выпуск именных купонных облигаций Америабанка прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia, вошел в основной список Abond и допущен к заключению адресных торговых и репо-сделок.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, эта эмиссия включает 100 тыс. именных купонных облигаций (ISIN - AMAMRBB28ER8), номинальной стоимостью $100, с доходностью по купону 5%, со сроком обращения 27 месяцев. Облигации будут котироваться под биржевым кодом AMRBB8.

Отметим, что в общей сложности на бирже Nasdaq OMX Armenia на 9 января 2018г с учетом данной эмиссии Америабанка котируется 43 выпуска корпоративных облигаций 12-ти эмитентов, из коих 37 выпусков эмитировано 9-ю банками: Америабанк и Араратбанк (по 8), Армсвисбанк (6), Банк Анелик (5), Юнибанк и Армбизнесбанк (по 3), Конверс Банк (2), по одному траншу у Банка ACBA-Credit Agricole и BSTDB. Из общего числа котируемых на бирже корпоративных облигаций долларовых выпусков насчитывается 28, из них 25 - эмитированы 8- ю банками: Араратбанк (6), Америабанк (5), Армсвисбанк (4), Банк Анелик (4), Армбизнесбанк и Юнибанк (по 2), и по одному у Конверс Банка и Банка ACBA-Credit Agricole. Вдобавок на бирже котируется 2 евровых транша - по одному у Америабанка и Армсвисбанка. В общее количество котируемых на бирже облигаций включены также 3 драмовых выпуска Национальной ипотечной компании, и по 2 выпуска (1 долларовый и 1 драмовый) УКК "Global Credit" и УКК "Финка".

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 13 подразделений: 8 - столичные и 5 - региональные. Акционерами Банка на 1 июля 2017г выступают Америа Групп - 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.