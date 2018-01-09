Вторник, 9 Января 2018 19:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 10 января текущего года будут обесточены.

В городе Ереван: 10:30-16:00 жилой дом 18а на ул. Исаакяна и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 69-87, 87-107 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 13 на ул. Лаброна и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 1-17 на 2-ом переулке улицы Чаренца и прилегающие общественные абоненты; 11:00-12:00 жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице; жилые дома 6, 8, 10, 12 на ул. Хагаг Дон.

В Араратском марзе: 10:00-14:00 - частично село Воскетап; 10:30-16:00 частично село Востан; в Гегаркуникском марзе: 11:00-16:00 - улицы Ереванян, Комитаса, Спандаряна, Баграмяна, Камо,

Мамиконяна, Шаумяна, Ачаряна, Бабаджаняна, Еритасардутян, Погосян, Тер-Габриелян, Товмасян, Исаакяна, частично улица Виктора Амбардзумяна, газозаправочная станция "Ирина- Инесса", офис обслуживания компании "Веон Армения", станция оператора "Виваселл МТС", часть антиразведки, компания "Аветисян Вреж", Джрмух и прилегающие общественные абоненты в городе Варденис. В Ширакском марзе: 11:00-12:30 села Сарагюх, Бавра и таможня Бавры в районе Ащоцк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.