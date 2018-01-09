Вторник, 9 Января 2018 18:25

АрмИнфо. 12 января в резиденции президента Армении состоится совещание главы РА Сержа Саргсяна с членами Совета Национального Собрания. Совещание состоится по инициативе главы РА, однако повестка встречи пока не уточняется.

Сей факт вызвал сильное негодование главы фракции оппозиционного блока "Елк" Никола Пашиняна, который письменно обратился к председателю Национального Собрания Ара Баблояну и другим членам Совета НС с требованием бойкотировать совещание.

Данное требование Пашинян мотивирует "неуважительным" отношением президента к руководящему органу НС в условиях перехода Армении на парламентскую форму правления. "Тот факт, что президент "зовет к себе" руководящий состав Национального Собрания, в период, когда страна переходит на парламентскую форму правления, является проявлением крайнего неуважения к высшему законодательному органу. Подобные проявления ставят под сомнение и без того сомнительный процесс перехода Армении на парламентскую форму правления. Никто не вправе "звать к себе" руководящий орган армянского парламента. Если Серж Саргсян хочет обсудить с Советом НС какие-либо вопросы, он сам должен явиться в парламент в удобное для руководства законодательного органа время. В связи с этим призываю членов Совета НС бойкотировать совещание в президентской резиденции",- говорится в заявлении Пашиняна.

Совет НС, в котором, впрочем, большинство составляют представители правящей партии пока не отреагировал на данное заявление.