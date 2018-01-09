Вторник, 9 Января 2018 18:23

АрмИнфо. Информация некоторых армянских СМИ о госпитализации президента Армении Сержа Саргсяна пока остается без официальной реакции. Получить какой-либо комментарий в связи с якобы госпитализацией главы государства АрмИнфо в столичном медцентре «Наири» не удалось, пресс-секретарь президента Владимир Акопян на телефонные звонки не отвечает.

Напомним, что некоторые СМИ, в том числе и оппозиционная "Айкакан жаманак" со ссылкой на «свои достоверные источники» ранее сообщали, что первые дни 2018 года Серж Саргсян провел за рубежом. Согласно изданию, 1-2 января Серж Саргсян побывал в одной из европейских стран, 3 вылетел в Москву. Примечательно, что пресс-­секретарь президента РА Владимир Акопян заверил СМИ, что Серж Саргсян в новогодние праздники находился в республике и не выходил из дома в связи с легкой простудой, чем и было обусловлено его отсутствие на литургиях по случаю св.Рождества. Информация о госпитализации главы государства появилась сегодня утром.