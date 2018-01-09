Вторник, 9 Января 2018 17:36

АрмИнфо.Находящийся под арестом по обвинению в незаконном хранении и использовании оружия герой карабахской войны Жирайр Сефилян 9 января из УИУ "Армавир" с открытым письмом обратился к армянскому обществу, где он упрекнул соотечественников в их безразличии относительно происходящих в стране событий и судьбы членов группы "Сасна црер".

В своем обращении Сефилян, в частности, отметил: "В то время, как трое членов группы "Сасна црер" продолжают начатую более 10 дней назад голодовку, народ, как ни в чем не бывало бесконечно пирует за праздничными новогодними столами. Армен Билян и Смбат Барсегян в результате голодовки уже дошли до той черты, когда их жизни находятся под угрозой. Чего вы ждете? Чтоб их постигла судьба Артура Саргсяна (который во время захвата полка ППС с угрозой для своей жизни доставил еду членам "Сасна Црер" и скончался в марте 2017 года в результате обострения ряда сложных заболеваний во время пребывания в заключении), и потом похоронить их со всеми почестями. В то время как самоотверженность последнего должна была вызвать всеобщий гнев. А меж тем, у нас все то же безразличие. Это не тот случай, когда невозможно подавить систему и заставить урегулировать простой вопрос о переводе парней из УИУ "Нубаршен" в УИУ "Армавир". Члены группы своими делами доказали свою готовность пожертвовать своей жизнью ради своего любимого народа, но что они за это получили? Теряя таких людей как Артур Саргсян, Араик Хандоян, Армен Билян и Смбат Барсегян мы теряем нашу родину. Настало время придти в себя и выйти из летаргического сна ", - заключает Жирайр Сефилян.

Отметим, что Араик Хандоян объявил голодовку 30 декабря, после переведения в карцер и в поддержку ранее объявивших голодовку членов отряда "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Армен Билян объявил голодовку 17 декабря, с требованием, чтобы его подвергли медицинскому обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении. Билян также требовал, чтоб его перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. 21 декабря к Биляну присоединился еще один член группы Смбат Барсегян. Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно­постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".