Вторник, 9 Января 2018 17:35

АрмИнфо.В Специальной следственной службе Армении (ССС) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, требования крупной взятки и совершения должностного подлога со стороны сотрудника Государственно Специальной следственной службы Следственного комитета РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ССС РА, Х.Унанян обвиняемый в мошенничестве, 22 ноября 2017 года в ходе заседания суда общей Юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш заявил, что следователь следственного отдела Кентрон и Норк-Мараш ССС вынудил его дать ложные показания, а затем призвал не рассказывать об этом адвокату, более того, он потребовал крупную сумму денег в замен на свободу. "Кроме того, обвиняемый сообщил, что подписи под некоторыми документами предварительных показаний не принадлежат ему. Такого же содержания показания Унанян дал в ССС. Таким образом, по данному факту в ведомстве возбуждено уголовное дело по признакам статьи 308 ч.1, ст.311 ч.3 п.3, ст.314 ч.1 УК РА. Ведется следствие", - говорится в сообщении ведомства.