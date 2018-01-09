Вторник, 9 Января 2018 16:00

АрмИнфо.Прогресс в карабахском урегулировании исключен если не на 100%, то на 99%. Подобное мнение выразил в Ереване журналистам директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Ожидать окончательного урегулирования карабахского конфликта в 2018 году не стоит. Подобный прогноз начисто лишен предпосылок, так как даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже давно отказались от попыток его разрешения. Усилия посредников сводятся к попыткам снизить напряжение на границе и создать атмосферу взаимного доверия",

- отметил он.

Политолог оценивает разговоры о войне как пузырь, исключая в обозримом будущем вероятность широкомасштабной войны. При этом, эскалацию на карабахской линии соприкосновения Искандарян не исключает, затрудняясь прогнозировать ее возможные масштабы.

По его оценкам, развитие ситуации во многом зависит от усилий сверхдержав, Еревана, Степанакерта, от внутренне ситуации в Азербайджане. Искандарян не прогнозирует обострения ситуации вокруг Карабаха в связи с ожидающимися в Азербайджане выборами президента по той простой причине, что в Азербайджане власти просто не избираются.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.