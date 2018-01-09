Вторник, 9 Января 2018 15:38

АрмИнфо.Социальный бунт в Иране лишен масштабов способных дестабилизировать регион. Подобное мнение выразил в Ереване журналистам директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Реальные масштабы акции протеста в Иране несколько отличаются от масштабов рисуемых СМИ. Это социальный бунт, который кардинально изменить ситуацию в Иране или в целом в регионе неспособен. Меж тем,

лишь подобные масштабы нестабильности в соседней стране способны побудить Баку развязать очередную войну против Карабаха", - убежден политолог.

Напомнив, что аналогичными протестами Иран уже был охвачен в 2009 году, Искандарян подчеркнул необходимость пристального отслеживания импульсов в, являющемся одним из важнейших экономических партнёров Армении, Иране. По его оценкам, дальнейшее обострение ситуации в стране на которую приходится энная часть армянского экспорта, безусловно, представляет для Армении опасность.

С 28-го декабря крупнейшие города Ирана охвачены акциями протеста против социально- экономической политики правительства. Жертвами беспорядков, по информации СМИ, стали около 20 человек, около 450 человек в том числе экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад задержаны.