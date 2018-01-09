Вторник, 9 Января 2018 14:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Ереваном и Бишкеком.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в своем послании Налбандян отметил, что установление дипломатических отношений положило начало армяно-кыргызскому межгосударственного сотрудничеству. Он с удовлетворением констатировал, что в последний период намечается активизация армяно-кыргызского партнерства, ориентированного на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, расширение обмена в сфере культуры и науки.

При этом глава МИД Армении выразил уверенность, что совместные усилия внешнеполитических ведомств двух стран и впредь будут содействовать раскрытию потенциала и наращиванию взаимодействия по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Абдылдаев выразил уверенность, что сложившиеся дружественные отношения между Кыргызской Республикой и Республикой

Армения будут и в дальнейшем развиваться в позитивном русле на основе взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога на благо двух народов.

Вместет с тем, он выразил уверенность, что накопленный за двадцать пять лет положительный опыт кыргызско-армянских отношений послужит дальнейшему наращиванию двустороннего политического диалога, практической реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и других областях.