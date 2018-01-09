АрмИнфо.Утром 9 января член групы "Сасна Црер" Араик Хандоян объявил о прекращении голодовки. После 10 дней пребывания в карцере он был переведен в обычную камеру.
Как сообщили АрмИнфо в офисе Омбудсмена, сотрудники аппарата регулярно посещают УИУ "Нубарашен" для наблюдения за состоянием здоровья и условиями содержания объявивших голодовку - Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Во время очередного визита 8 января Араик Хандоян заявил, что у него сильные почечные боли, головокружение, тошнота, головные боли и боль в ногах. В связи с жалобами был проведен срочный медицинский осмотр.
Были начаты также обсуждения по вопросам, связанным с состоянием здоровья Армена Биляна и Смбата Барсегяна, а также об их переводе в пенитенциарное учреждение "Армавир". Во время первого визита были предприняты срочные меры для устранения сырости в камере Армена Биляна.
Сотрудники Защитника прав человека находятся в постоянном контакте с адвокатами заключенных Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна.
Отметим, что Араик Хандоян объявил голодовку 30 декабря, после переведения в карцер и в поддержку ранее объявивших голодовку членов отряда "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Армен Билян объявил голодовку 17 декабря, с требованием, чтобы его подвергли медицинскому обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении.
Билян также требовал, чтоб его перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. 21 декабря к Биляну присоединился еще один член группы Смбат Барсегян. Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульнопостовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".