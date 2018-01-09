Вторник, 9 Января 2018 14:47

АрмИнфо.Утром 9 января член групы "Сасна Црер" Араик Хандоян объявил о прекращении голодовки. После 10 дней пребывания в карцере он был переведен в обычную камеру.

Как сообщили АрмИнфо в офисе Омбудсмена, сотрудники аппарата регулярно посещают УИУ "Нубарашен" для наблюдения за состоянием здоровья и условиями содержания объявивших голодовку - Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Во время очередного визита 8 января Араик Хандоян заявил, что у него сильные почечные боли, головокружение, тошнота, головные боли и боль в ногах. В связи с жалобами был проведен срочный медицинский осмотр.

Были начаты также обсуждения по вопросам, связанным с состоянием здоровья Армена Биляна и Смбата Барсегяна, а также об их переводе в пенитенциарное учреждение "Армавир". Во время первого визита были предприняты срочные меры для устранения сырости в камере Армена Биляна.

Сотрудники Защитника прав человека находятся в постоянном контакте с адвокатами заключенных Араика Хандояна, Армена Биляна и Смбата Барсегяна.

Отметим, что Араик Хандоян объявил голодовку 30 декабря, после переведения в карцер и в поддержку ранее объявивших голодовку членов отряда "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна. Армен Билян объявил голодовку 17 декабря, с требованием, чтобы его подвергли медицинскому обследованию вне тюрьмы, в гражданском медучреждении.

Билян также требовал, чтоб его перевели из пенитенциарного учреждения "Нубарашен", так как данное пенитенциарное учреждение не обеспечивает даже минимальных условий для жизни. 21 декабря к Биляну присоединился еще один член группы Смбат Барсегян. Напомним, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно­постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. В вооруженную группу входили свыше 30 человек. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий, а также за незаконное хранение оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди заложников были замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и заместитель главы управления полиции Еревана Валерий Осипян. Семеро из пострадавших гражданских лиц - медработники. Члены группы сложили оружие 31 июля. Представителям группировки инкриминируется ряд статей УК: "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".