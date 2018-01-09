Вторник, 9 Января 2018 14:41

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по кредитам в рассрочку. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, до 31 января 2018г. клиентам предоставляется возможность на выгодных условиях в рассрочку купить товары в магазинах- партнерах Банка ВТБ (Армения). В частности, процентная ставка и предоплата - 0%, срок погашения кредита - до 5 лет. Максимальный размер кредита - до 1.5 млн драмов, а ежемесячная комиссия за обслуживание - 1,39% от суммы кредита.

В рамках акции клиенты могут приобрести в рассрочку различные товары: мобильные телефоны, электротехнику, мебель, стройматериалы и др. Со списком магазинов партнеров можно ознакомится здесь.

Согласно источнику, за оформлением кредита в рассрочку в Банке ВТБ (Армения) могут обратиться физические лица - резиденты РА в возрасте 21 год и старше. Кредит утверждается и оформляется на месте за считанные минуты - в магазине без необходимости посещения Банка. Для оформления кредита требуется лишь паспорт и соц. карта.

Подробности об условиях акции можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайте Банка www.vtb.am, а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017 года, подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по портфелю розничных кредитов входит в TOP-3 с объемом 83.8 млрд драмов или $175.3 млн, что составляет 11% суммарных розничных кредитов рынка и свыше 48% кредитного портфеля банка. В годовом разрезе розничный кредитный портфель банк нарастил на 7%, причем только за III квартал - на 5%. По портфелю потребкредитов Банк ВТБ (Армения) также удерживает позицию в TOP-3 - 69.9 млрд драмов или 13% суммарного объема на рынке. В кредитном портфеле Банка на долю потребкредитов приходится порядка 42%. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил портфель потребкредитов почти на 12%, причем этот рост в основном удалось обеспечить за 9 месяцев 2017 года.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.