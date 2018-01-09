Вторник, 9 Января 2018 13:43

АрмИнфо.Представители Бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армян, находящихся в азербайджанском плену.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель программ по коммуникации ереванской делегации МККК Зара Аматуни, посещение лиц, состоялись 21 и 28 декабря. "Во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними", - сказала Аматуни.

При этом она добавила, что в течение декабря представители МККК также посетили азербайджанцев, находящихся на армянской стороне.

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца- диверсанты Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, отбывающих наказание в Нагорном Карабахе, а также Эльнура Гусейнзаде, плененного близ карабахского села Талиш 1 февраля 2017 года по подозрению в попытке совершения диверсии и незаконном пересечении государственной границы НКР.

Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев (1968 г. р.), Дильгам Аскеров (1960 г.р.), а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Данные лица по спецзаданию собирали информацию и осуществляли шпионскую деятельность. Более того, они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32- ом километре автодороги Варденис - Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 г.р.), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен. На заседании 29 декабря 2014 г Дильгам Аскеров приговорен к пожизненному лишению свободы. Шахбаз Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил вердикт без изменения.

В Азербайджане содержатся двое армян - военнопленный Арсен Багдасарян, осужденный Бакинским судом на 15 лет лишения свободы и пастух Завен Карапетян, плененный летом текущего года.