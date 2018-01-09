Отметим, что при этом соседи Армении заняли более высокие позиции - таким образом, Грузия заняла 52 позицию, а Азербайджан 72-ую. В свою очередь Россия заняла 49 строчку рейтинга, таким образом, российские граждане без оформления визы могут посещать 110 стран. Лидирующую позицию заняла Германия, граждане которой могут свободно путешествовать по 177 государствам мира.

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