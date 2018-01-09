Вторник, 9 Января 2018 13:39

АрмИнфо.Турция планирует оснастить границы с Арменией и Грузией системой электронного контроля. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Думаю, что в ближайшие два месяца будут предприняты соответствующие шаги. Пока речь не идет о возведении модульной стены, а лишь об электронной системе безопасности", - сказал министр, в ходе посещения района возведения "стены безопасности" высотой 3 метра и протяженностью 144 километра на границе с Ираном передает Anadolu.

При этом он констатировал, что половина работ по возведению модульной стены на границе Турции с Ираном завершены. По словам Сойлу, модульная стена вдоль границы турецких провинций Агры и Игдыр была необходима как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и в контексте предотвращения контрабанды и незаконной миграции. "За последние 8 месяцев построено уже 50 процентов стены, произведено 70 процентов бетонных блоков, которые предполагается установить в ходе строительных работ", - сообщил министр.

Ранее, стало известно об установлении камер на армяно-турецкой границе в районе Карса.