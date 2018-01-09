Вторник, 9 Января 2018 11:49

АрмИнфо.По положению на 10:00 часов 9 января на ряде дорог Армении местами гололед.

Как сообщает МЧС Армении, 9 января, а также 12 января ожидается погода без осадков, а 10-11 января в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях и в Арцахе ожидаются слабые осадки, местами туман. На автодороге Сотк-Карвачар и перевале Варденяц местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.