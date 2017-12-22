Вторник, 9 Января 2018 11:46

АрмИнфо. Частичное удовлетворение Минтрансом Армении требований активистов "Правого руля" стал причиной приостановления акций протестов.

В этой связи активисты движения <Правый руль> сообщили о планах представить премьер-министру новый пакет предложений. В случае отказа правительства их учитывать, движение угрожает новыми акциями протеста.

7 января около тысячи водителей провели в Ереване автопробег с требованием отказаться от, инициированного Минтрансом, законопроекта предусматривающего с 1 апреля запрет на перерегистрацию имеющихся и вновь ввезенных в Армению автомобилей с правым рулем. 8 января протестующие провели акцию протеста перед зданием правительства Армении.

8 января Минтранс сообщил об отказе от идеи запрета перерегистрации уже ввезенных в страну праворулек.

12 января активисты "Правого руля" намерены представят премьер-министру новый пакет предложений, который планируется разработать совместно с импортерами автомобилей с правым рулем.