Вторник, 9 Января 2018 11:39

АрмИнфо. В связи с широкомасштабным повышением цен с самого начала 2018 года, 19 января в 17:00 оппозиционный блок "Елк" организует шествие. Митинг-шествие стартует с площади им. Шарля Азнавура.

Как сообщает пресс-служба фракции "Елк" повышения цен усугубляет и без того тяжелейшую социальную ситуацию в стране.

Отметим, что с 1 января 2018 года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее сообщалось, что подорожание связанно с повышением таможенных пошлин по более 800 видам товаров. Подорожания в основном обусловлены тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.