Понедельник, 8 Января 2018 18:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

9 января текущего года будут обесточены:



в городе Ереван:

10։30-13։00 жилые дома 3, 8, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 53, 55а, 55б, 55, 57, 63, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на ул. Вильнюса, здания детских садов NN104, 119, 120, здания школ NN197, 198 и прилегающие общественные абоненты в 9-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице, 1-9 на 4-ой улице, 26, 28 на 6-ой улице, 2-18 на 8-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-12 на 12-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-9 на 14-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-6 на 16-ой улице, 1-17 на 17-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, жилые дома 1 на 9-ой улице, 2-4 на 12-ой улице Нубарашена, здание муниципалитета Нубарашена, земельные участки Нубарашена, собственные дома "Г" и "Д" в Нубарашене;



в Котайкском марзе:

11:00-16:00 – улицы Абовяна, Паруйра Севака и улицы 15, 16, 17 в селе Ариндж; территории, прилегащие к больнице Абовяна,

11:00-17:00 село Арзни полностью, детский санаторий Арзни, санаторий Железной дороги, насосная станция Арзни, станция сотового оператора «Виваселл МТС», прилегающие общественные абоненты и производственные предприятия;



в Гегаркуникском марзе:

10:00-11:00 – частично улицы Чаренца, Азнавура, квартал «Лчапня», компании «Гамлет Асатрян», «Гамлет Санеян», «Голд Мастер», «Мецепасар», школа N4 и старшая школа Севана, газозаправочная станция «Телемак» в городе Севан;



в Араратском марзе:

10։30-16։00 частично село Востан;



в Тавушском марзе:

11:00-17:00 село Овк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.