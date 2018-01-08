Понедельник, 8 Января 2018 16:35

АрмИнфо. В январе 2018 года Республика Казахстан приняла эстафету председательствования в Совете Безопасности ООН. Страна стала первым в истории членом совета, представляющим регион Центральной Азии.



Как сообщили АрмИнфо в посольстве Республики Казахстан в Армении, 2 января т.г. в первый рабочий день председательства страны в Совете Безопасности ООН состоялась презентация программы деятельности Совбеза на январь. Дипломаты отметили качественную проработку программы казахстанским председательством. В частности, Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «прекрасно зная Казахстан как никто другой из стран-членов Совета», с учетом исторического фактора и традиционно близких взаимоотношений, российская сторона «уверена в успехе работы казахстанской делегации в качестве Председателя Совета». Российский дипломат сообщил об участии Министра иностранных дел Сергея Лаврова в брифинге СБ ООН высокого уровня с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» 18 января.



Постпред США Ники Хейли и другие послы стран-членов Совета отметили содержательную и насыщенную программу Казахстана в январе с фокусом на актуальные вопросы нераспространения через меры доверия и включение в повестку работы Совбеза дебатов министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану.В этот же день по инициативе Казахстана впервые в истории ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов СБ ООН – Кот д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Нидерландов, Перу и Польши.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы обозначены в политическом обращении Президента Н.Назарбаева к СБ ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира». Их семь: I) достижение мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и бе¬зопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопас¬ностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий.

Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны-члены ООН.

Напомним, что 28 июня 2016 года в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан, набрав 138 голосов из 193 государств - членов ООН, был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Работа Казахстана в СБ ООН началась 1 января 2017 года.