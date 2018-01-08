Понедельник, 8 Января 2018 14:51

АрмИнфо. На территории Армении с 8- 9 и 12-го января ожидается погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, с 10-11 января в Лорийской, Тавушской, Сюникой областях, а также в Арцахе ожидаются слабые осадки, местами - туман. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха днем 10-го января понизится на 2-3 градуса, а в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 4-6 градусов.

В Ереване с 8-12 января ожидается ясная погода без осадков. Днем температура будет колебаться от +6 до +8, ночью от +2 до -5.