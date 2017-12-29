Пятница, 29 Декабря 2017 15:27

АрмИнфо.Полномочные структуры Армении не желают детализировать решение правительства о запрете гражданам мужского пола от 18 до 27 лет покидать страну без наличия военного билета.

Отметим, что данное решение вызвало большой резонанс в республике, поскольку многие граждане, подпадающие под этот запрет, даже не были должным образом проинформированы о нем. В авиакассах республики по прежнему продавали билеты без каких- либо ограничений, и лишь в аэропорту граждане узнавали о нововведенном запрете, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Однако, ни в Главном управлении гражданской авиации Армении, ни в действующих в республике авиакомпаниях, ни в аэропорту "Звартноц", ни Полиции, ни даже в Минобороны не захотели прокомментировать данное решение, переводя стрелки друг на друга. Все попытки корреспондента АрмИнфо получить комментарий от той или иной структуры, пресекались "компетентным" ответом их представителей: "Мы к этому решению не причастны, не несем за него ответственность. Позвоните, пожалуйста, в Полицию, в Минобороны, в СНБ, в :, в :".

Однако АрмИнфо все же удалось выяснить, что решение было инициировано Минобороны, а методы и порядок его реализации были закреплены за всеми вышеуказанными структурами.

"Дело в том, что во время прошлых призывов были обнаружены вопиющие случаи, когда призывник, находясь в Армении, уклонялся от призыва, а впоследствии, являясь в военкомат, в качестве причины указывал на факт отсутствия из республики, при этом предъявляя соответствующий штамп в паспорте. Естественно полномочным структурам было дано поручение ликвидировать подобные случаи, а порядок реализации этого поручения был закреплен за этими структурами. В результате был выбран способ запрета на вылет из республики мужчин-граждан РА призывного возраста без наличия военного билета или справки об отсрочке",- объяснил источник АрмИнфо.

Отметим, что решением Правительства РА отныне граждане Армении мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет не смогут покинуть страну, не представив военный билет.

Соответствующее постановление Правительство приняло на заседании 2- го ноября. Постановление вступает в силу и начинает действовать только во время призыва. Меж тем, источники АрмИнфо сообщили, что решение, возможно, будет применяться и вне призывного периода.

"Уважаемые пассажиры, согласно постановлению Правительства Республики Армения номер 1386, в целях пресечения попыток избежать призыва в армию во время призыва, выезд граждан Республики Армения призывного возраста разрешается только при наличии в военных билетах отметок об окончании военной службы, или нахождении в запасе по болезни, или в приписных свидетельствах (о предварительном учете) - соответствующих отметок военного комиссариата о пользовании правом на отсрочку призыва на обязательную военную службу", - сказано в заявлении аивкомпании "Армения".