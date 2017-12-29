Пятница, 29 Декабря 2017 15:25

АрмИнфо.Баку пытается оказать давление на Тбилиси по вопросу возможного предоставления Армении альтернативного пути в Россию.

Так, заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о возможном предоставлении альтернативного выхода Армении на Россию через территорию Грузии, вызвал протест в парламенте Азербайджана.

Согласно азербайджанским СМИ, депутаты Милли Меджлиса предложили вызвать посла Грузии в МИД страны, потребовать объяснений и выразить официальный протест. В азербайджанском ММ убеждены, что Азербайджан не должен относиться к этому вопросу как будто ничего не произошло, особенно с учетом тех крупных проектов, которые существуют между Азербайджаном и Грузией. По итогам обсуждений в ММ было решено поручить группе дружбы изучить этот вопрос.

Отметим, правительство Грузии подписало контракт со швейцарской компанией "SGS" для перевозки в случае необходимости грузов в Россию через Цхинвал (Южная Осетия). Премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что, если на КПП Казбеги-Верхний Ларс возникнет чрезвычайная ситуация, то грузы могут перевозиться по указанному маршруту. "Ни одна статья этого контракта не направлена против интересов Грузии. Речь идет о том, что во время форс-мажорных ситуаций на КПП Верхний Ларс, например, если пойдет сильный снег, произойдет оползень, может открыться эта дорога в направлении Цхинвала. Этим коридором могут воспользоваться и Турция, и Армения, а также другие страны, которые пользуются транзитным потенциалом нашей страны. Но пока это только односторонне подписание. Мы продолжаем переговоры, потому что Российская сторона выдвигает определенные условия, которые неприемлемы для нас", - сказал в своем выступлении в парламенте Квирикашвили.

Примечательно, что после официального визита президента Армении в Грузию 25-26 декабря текущего года, в СМИ появилась информация о том, что армянский лидер поднимал вопрос установления железнодорожного сообщения Сухуми-Зугдиди-Ереван. Официального подтверждения или опровержения этой информации не было.

Напомним, что КПП "Верхний Ларс", расположенный на границе с российской стороны, а с грузинской - КПП "Дарьял", с начала 90-х годов прошлого века стал единственной наземной транспортной дорогой, обеспечивающей связь между Арменией и Россией. КПП периодически закрывается - в зимний период по причине схода снежных лавин, а весной - из-за селей. Это, несмотря на то, что грузинская сторона провела большую работу по модернизации дороги и обеспечению безопасности трафика. Бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян еще летом 2016г говорил, что открыть дорогу через территорию Южной Осетии возможно.

Согласно исследованиям британской неправительственной организации International Alert, реконструкция бездействующей с 1991 года Абхазской железной дороги по маршруту Сочи-Сухуми-Тбилиси-Ереван обойдется в $ 277,5 млн, которые удастся окупить не ранее чем через 100 лет. $251 млн требуется на восстановление 190-километрового абхазского участка Псоу-Ингури, меж тем как от Ингури до Зугдиди, затраты составят всего $26,5 долларов. От Зугдиди же до Тбилиси и далее до Еревана дорога работает и в ремонте не нуждается. Примечательно, что по официальным выводам абхазских экспертов эта сумма составляет $350-400 млн, меж тем как их грузинские коллеги считают, что на это потребуется не более $73 млн.