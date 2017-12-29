Пятница, 29 Декабря 2017 15:24

АрмИнфо.Россия и Турция всегда были и будут конкурентами за сферу влияния на Южном Кавказе, интересы двух стран в этом регионе скрещиваются. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, несмотря на некоторое кажущееся потепление в отношениях двух стран, они не могут быть союзниками, особенно в регионе Южного Кавказа, где их конкуренция порою доходит до конфронтации. В качестве доказательства сказанному он привел тот факт, что позиции Москвы и Анкары отличаются по всем региональным и нерегиональным конфликтам, начиная от карабахского, завершая сирийским и крымским. "Очевидно одно, Россия никогда не уступит свои позиции на Южном Кавказе Турции",- резюмировал вице-спикер.