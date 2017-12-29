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АрмИнфо.Россия и Турция всегда были и будут конкурентами за сферу влияния на Южном Кавказе, интересы двух стран в этом регионе скрещиваются. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.
По его словам, несмотря на некоторое кажущееся потепление в отношениях двух стран, они не могут быть союзниками, особенно в регионе Южного Кавказа, где их конкуренция порою доходит до конфронтации. В качестве доказательства сказанному он привел тот факт, что позиции Москвы и Анкары отличаются по всем региональным и нерегиональным конфликтам, начиная от карабахского, завершая сирийским и крымским. "Очевидно одно, Россия никогда не уступит свои позиции на Южном Кавказе Турции",- резюмировал вице-спикер.
|Полковник Полиции РА Ашот Агаронян награжден Медалью признательности
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 апреля
|В Ереване состоялся концерт классической музыки "Звуковой сувенир"
|К акции-шествию Пашиняна присоединяются однопартийцы и простые граждане: Он на пути в Ванадзор
|Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана против Сержа Саргсяна и РПА
|Свитальский: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
|МИД Эстонии ждет разъяснений от властей Азербайджана в связи с депортацией из Баку советника председателя горсобрания Таллинна Карине Оганесян
|Подготовку к предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване обсудили Серж Саргсян и Жан-Батист Лемуан
|Минюст Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны "ВизаМетрик"
|Американские конгрессмены выразили поддержку HALO Trust
|Делегация, возглавляемая министром обороны Греции, посетила военный пантеон "Ераблур" и почтила память героев карабахской войны
|В Министерстве охраны природы обсудили программу эксплуатации “Амулсара”
|Верхний Лас закрыт для проезда грузового транспорта: На КПП скопились 73 фуры
|Налбандян и Лемуан выразили удовлетворение уровнем армяно-французских отношений
|Жан-Батист Лемуан присутствовал на церемонии переименования французской школы в Ереване
|"Известия": Стоимость переданного Армении Россией в 90-ых годах военного имущества могла составить $1 млрд
|С городских телефонов Beeline можно бесплатно звонить в Россию
|В Армении расчёты российских ПВО отрабатывают навыки уничтожения авиации условного противника
|Премьер Армении поблагодарил посла России за плодотворную работу и сотрудничество
|ACBA-Credit Agricole Bank профинансировал создание первой инфраструктуры для производства "зеленой" энергии
|В Милли Меджлисе Азербайджана требуют отставки Эльмара Мамедъярова
|С завтрашнего дня "Гражданский договор" начинает круглосуточные акции против возможного премьерства Сержа Саргсяна
|Армения и Греция выступают за расширение и углубление сотрудничества
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Армения представила на "ArmHiTec-2018" тепловизионный прицел для ПЗРК "Игла" и ударный беспилотник HREESH
|Комиссия ПА ОДКБ приняла Постановление о потенциальной угрозе коллективной безопасности в зоне Арцахского конфликта
|В рамках саммита Франкофонии в Армению прибудет премьер Канады
|В начале апреля делегация в составе президента Армении, Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского отбудет в Ватикан
|В Армении с двухдневным визитом находится Жан-Батист Лемуан
|Министерство юстиции Армении изучает деятельность турецко-российского ЗАО "Визаметрик"
|Президент Армении и министр обороны Греции обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства
|Глава Следственного комитета встретился с послом России в Армении
|Корюн Нагапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Виген Саркисян: Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции
|Министр обороны Греции: Действия Эрдогана отдаляют Турцию от европейских ценностей
|Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении и посол Франции обсудили перспективы армяно-французского сотрудничества
|Министр обороны: Армения и Греция из года в год расширяют сотрудничество в оборонной сфере
|Начальник Уголовно-исправительного управления Минюста Армении представил президенту программу преобразований в системе
|Камменос: Греция выступает за скорейшее урегулирование карабахского конфликта мирным путем
|МФПГ <Оборонительные системы> представила на ArmHiTec-2018 комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотниками <Репелент>
|Индийская компания Larsen&Toubro представила свою продукцию на ArmHiTec-2018
|Посол Армении и председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы обсудили вопросы ратификации Соглашения Армения-ЕС
|В Армении зафиксированы случаи кори
|Виген Саркисян: ВПК Армении должен быть нацелен не только на обеспечение нужд республики, но и на экспорт военной продукции
|В Ереване открылась Вторая международная выставка вооружения и оборонных технологий "АрмАйТек-2018"
|В Армавирской области Армении появится новый центр информационных технологий
|29-30 сентября в Армении будет отмечаться День Еревана
|Состояние двух раненных в результате взрыва мины в арцахском Мартакерте тяжелое
|Правительство Армении на заседании одобрило проект законодательных поправок, которыми регулируются вопросы, связанные с досрочным освобождением заключенных
|Билет на финал Лиги Чемпионов УЕФА в рамках акции Конверс Банка
|Бако Саакян: Арцах не против возвращения азербайджанских беженцев, если они признают его юрисдикцию
|Баку открещивается: О факте задержания и высылки гражданки Эстонии армянского происхождения ничего не известно
|Рособоронэкспорт представит новейшее вооружение и средства обеспечения безопасности на выставке ArmHiTec 2018
|30 марта в Армении ожидаются сильнейшие дожди и грозы
|Давид Бабаян: Три сотрудника HALO Trust погибли в Нагорном Карабахе во время работ по разминированию
|Армения и Италия подписали план оборонного сотрудничества на 2018 год
|Ереван и Рим подчеркнули необходимость использования в полной мере потенциала, существующего между двумя странами
|Роухани: Карабахский конфликт должен быть разрешен политическим путем и усилиями Армении и Азербайджана
|Армения и Индия продолжат сотрудничество в оборонной сфере
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