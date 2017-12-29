Пятница, 29 Декабря 2017 13:23

АрмИнфо.Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году. Об этом радио "Азатутюн" сообщил лидер блока Гагик Царукян.

По его словам, возглавляемая им политическая сила не привыкла проигрывать, а если она, не имея большинства в парламенте, выдвинет кандидатуру на пост президента в 2018 году, то явно проиграет. "А зачем делать такие алогичные шаги, мы не будем выдвигать кандидатуру на пост президента, заведомо будучи уверенными в проигрыше",- заявил Царукян.

Отвечая на вопрос о том, будет ли блок поддерживать кандидатуру на пост президента от фракции "Елк" Артака Зейналяна, Царукян заявил, что они пока не обсуждали этот вопрос.