Пятница, 29 Декабря 2017 13:16

АрмИнфо.Beeline поздравляет абонентов с Новым Годом и Рождеством и сообщает, что в компании приняты значительные меры для того, чтобы обеспечить безупречную работу услуг связи и сервиса клиентской поддержки в новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба Beeline, компания увеличила емкость мобильных сетей и международных интернет-каналов. Также усилено покрытие мобильных сетей 2G, 3G и 4G в центральной части Еревана и в местах проведения традиционных праздничных мероприятий. В службе по обслуживанию клиентов в новогодние праздники будет дежурить больше сотрудников, чтобы оперативно решать все запросы клиентов, в том числе онлайн.

<Мы тщательно подготовили нашу сеть, офисы и центр клиентского обслуживания к режиму повышенной нагрузки в праздничные дни, чтобы наши клиенты получили все поздравления по телефону, интернету и SMS. Beeline поздравляет всех с наступающими праздниками и желает в новом году новых и ярких достижений и побед>, - отметил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Напомним, что для удобства абонентов Beeline также изменил часы работы офисов продаж и обслуживания в праздничные дни. График доступен по ссылке: https://goo.gl/hj43ah. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".