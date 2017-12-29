Пятница, 29 Декабря 2017 13:15

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении идентифицировала личность гражданина, оставившего 24 декабря подозрительный ящик под елкой во дворе здания Национального политехнического университета Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ Армении, благодаря оперативно- розыскным мероприятиям удалось определить личность, оставившего под елкой предмет, похожий на бомбу, последний признал вину и рассказал о мотивах. Он был доставлен в Полицию Армении.

Напомним, в МЧС Армении 24 декабря примерно в 10:32 по местному времени из полиции поступил сигнал о том, что под елкой во дворе здания Национального политехнического университета Армении, расположенного по адресу ул. Терьяна, 105/6, найден подозрительный ящик, необходима помощь спасателей. Выяснилось, что в обнаруженном ящике находилось четыре петарды и три бутылки с жидкостью неизвестного происхождения.