Пятница, 29 Декабря 2017 12:11

АрмИнфо. Открытие филиала Российского центра науки и культуры (РЦНК) в городе Гюмри стало крайне важным шагом в укреплении культурно-гуманитарных отношений между Арменией и Россией. Подобное мнение на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Открытие российского центра состоялось во исполнение распоряжения gрезидента России Владимира Путина и решений 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. Торжественное мероприятие стало одним из ключевых событий 2017 г. для наших двусторонних отношений и, конечно, непосредственно для Армении, как это было отражено в выступлениях представителей государства",- сказала Захарова.

При этом она напомнила, что открытие филиала состоялось 20 декабря в торжественной обстановке вместе с заместителем руководителя федерального агентства "Россотрудничество" А.В.Фроловым и губернатором Ширакской области А.Л.Хачатряном