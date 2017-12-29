Пятница, 29 Декабря 2017 12:10

АрмИнфо. Армянские синоптики днем 29, 30 и 31-го декабря прогнозируют погоду без осадков. Ночью 31-го декабря, с 1-2 января время от времени ожидаются осадки. Согласно информации МЧС, ветер ожидается юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

C 29-31 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. В Ереване 29-30 декабря и днем 31-го ожидается погода без осадков. Ночью 31-го декабря, с 1-2 января время от времени прогнозируется дождь.