Пятница, 29 Декабря 2017 12:09

АрмИнфо."Подводя итоги 2017 года, я хотел бы поздравить всех нас с тем, что прошлый год ознаменовался нацеленными на будущее важными решениями и результатами. В этом году наша дипломатия также смогла продемонстрировать последовательность в решении своих проблем", - заявил президент Армении Серж Саргсян 28 декабря в министерстве иностранных дел, где принял участие в приеме по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили в пресс-службе президента Армении, Серж Саргсян поздравил и пожелал всем сотрудникам министерства иностранных дел и всех дипломатических представительств Армении за рубежом с предстоящими праздниками. Глава государства поздравил всех дипломатов, аккредитованных в Ереване, и попросил их передать приветствия их коллегам. В ходе приема президент Республики Армении наградил группу лиц за вклад в процесс переговоров вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Президент отметил, что встречи в конце года стали традицией, что дает возможность подвести итоги года. Армения, как указал Саргсян, продолжает выступать в качестве надежного международного партнера, который готов к открытому сотрудничеству на разных платформах, воспринимается своими устремлениями и способен сочетать отношения с разными партнерами.

Серж Саргсян напомнил, что в следующем году Армения проведет 17-й саммит Франкофонии, "возможно, самое масштабное событие с момента нашей независимости". Как подчеркнул президент, республика должна со всей серьезностью подойти к организации и проведению саммита и председательству в организации, которая объединяет почти половину мира. "Конечно, все государственные структуры Армении, включая все учреждения, будут участвовать в этом мероприятии, но львиная доля организационно-политической составляющей этой работы будет на ваших плечах. И очень естественно, что я прошу и требую подходить к работе с большой ответственностью", - заявил он. Президент отметил, что в прошлом году были также недостатки и незаконченные дела, на основе этого в следующем году страна будет двигаться вперед с обязательством исправлять дефициты, заканчивать незавершенные и, конечно же, приносить новые, конструктивные и творческие идеи. Как указал Серж Саргсян, Армения находится в процессе активных реформ, и апрельские парламентские выборы стали уникальным испытанием данной реформы. "С изменением Конституции мы выбрали долгосрочную и устойчивую модель развития, на которую будет основываться новое поколение Армении. Одним из достижений 2017 года стало подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Это лучше всего свидетельствует о том, что в случае приверженности, целенаправленности и последовательной работы можно добиться желаемого результата", - отметил он. По словам Саргсяна, последовательная работа также дала положительные результаты в Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе. Исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подчеркнул глава республики, остается на первом месте нашей внешней политики и политики безопасности. "Независимо от ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем заявить, что после однолетнего перерыва состоялась Женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в результате чего было достигнуто совместное заявление и договоренность об ослаблении напряженности. В этой связи международное сообщество и Армения говорят на одном языке", - заявил он, подчеркнув, что это лучше всего отражается как в заявлении глав делегаций стран­сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в заявлении саммита ОДКБ и Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом>, - заявил президент.

"Жизнь, конечно, не однообразна, и в жизни есть место как для позитивного, так и для негативного. Поэтому 2018 год должен быть как можно более позитивным для наших людей и государства, годом мира, развития и прогресса, полный удовлетворения и улыбок. С Новым годом и Рождеством! Благодарю вас", - заключил Серж Саргсян.