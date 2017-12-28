Четверг, 28 Декабря 2017 20:58

АрмИнфо.400 сотрудников HSBC Банка Армения совместно с Фондом помощи Армении (FAR) приготовили подарки, о которых дети Тавушской области попросили в своих письмах Деду Морозу.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в преддверии Нового года сотрудники HSBC Банка Армения направили в 8 приграничных общин - Верин Цахкаван, Чинчин, Навур, Тавуш, Верин Кармрахбюр, Норашен, Арцваберд, Айгедзор 400 игрушек и других подарков.

Согласно источнику, <Дед Мороз> подготовил подарки и для тех детей, которые готовятся в грядущем году пойти в первый класс. Кроме игрушек сотрудники банка предоставили всем пятилетним детям школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности.

<HSBC всегда принимал участие в проектах, содействующих устойчивому развитию. Инициатива <Сбор игрушек> (Toy Drive) является частью программ, направленных на содействие общин, которую наша команда с готовностью поддерживает. Хотелось бы верить, что нам удалось порадовать детей, проживающих в Тавушской области в преддверии Нового года>, - сказал главный исполнительный директор HSBC Банка Армения Пол Эдгар.

Отметим, что инициативу Toy Drive HSBC Банк Армения реализовывает с 2007 года в рамках программы <Возможность молодежи>. Для реализации этой инициативы с 2016 по 2018 год Банк направил порядка $9 млн. компаниям, занимающимся благотворительностью для содействия уязвимой молодежи.